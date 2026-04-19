Buso: “Panchina? Mi piacciono Grosso e Sarri. Kean? Vi spiego il suo problema”

L'opinione dell'ex centrocampista gigliato.

Redazione VN 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 22:54)

L'ex giocatore viola Renato Buso è intervenuto su Rtv38 per parlare della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole.

"Senza Rocco Commisso e Joe Barone, non mi sembra che ci sia più una società presente. Mi chiedo quindi: cosa vogliamo aspettarci da questa proprietà? Che obiettivi hanno per i prossimi anni? Si cercherà di costruire qualcosa di importante in due-tre anni? Senza chiarezza, nascono i dubbi, e capisco i tifosi in questo momento. La responsabilità maggiore di Paratici a mio avviso, sarà questa, ovvero metterci la faccia".

Su Kean — "Kean? Il suo problema è quello caratteriale. Prima di venire alla Fiorentina, poi, aveva fatto dei campionati non certo straripanti. I viola dovranno valutare bene la sua situazione. Si dovrà pensare anche al suo peso ed ai suoi comportamenti dentro lo spogliatoio. Mi fa specie, poi, che nelle partite più importanti della stagione contro il Crystal Palace non ci sia stato".

Sui possibili prossimi allenatori viola — "Grosso? È un allenatore che sa giocare con il classico 4-3-3, e può essere un tecnico emergente e che ha voglia. Se poi dovessi fare una scelta, io andrei su Sarri. Per una città come Firenze, serve ambizione. Sarri è un altro tipo di nome e di allenatore. Sceglierei lui".