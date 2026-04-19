Galli: “Vanoli? Lo ringrazierei, ma ha dei limiti. E lo staff medico è da valutare”

L'opinione dell'ex viola.

Redazione VN 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 22:22)

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto stasera su Rtv38. Ecco le sue parole sui gigliati.

"Da quando è arrivato Commisso non c'è mai stata continuità per quanto riguarda gli allenatori. Se la società, che deve dare l'indirizzo sul progetto sportivo, prende allenatori ogni anno con idee diverse, non si può dare continuità ed andare avanti bene. Quando è arrivato Italiano, ad esempio, lui ha lavorato su quello che aveva a disposizione. Poi c'è stato un taglio netto, è andato via e sono partiti diversi giocatori. Lì i viola son tornati competitivi prendendo calciatori veri come Kean, De Gea, Bove, Cataldi, ecc... Purtroppo, quelli che invece sono arrivati questa estate, venivano tutti o quasi da squadre retrocesse. Non potevano innalzare il livello della squadra".

Su Vanoli — "Vanoli? Lo ringrazierei tantissimo perché ci ha tirato fuori da una situazione difficile, però ha dei limiti secondo me. Giovedì, ad esempio, poteva rischiare di più dopo il gol di Ndour con il Crystal Palace. La squadra ha giocato un po' con il freno a mano tirato".

Sul lavoro di Paratici e sullo staff medico — "A breve rientreranno 15 giocatori in prestito, il lavoro di Paratici sarà difficilissimo. Voglio vedere, più che altro, se si prenderà anche altre deleghe nello strutturare la società. Secondo me, poi, sotto osservazione ci sarà anche lo staff medico, perché negli ultimi anni ci sono stati veramente tanti infortuni. Questo sarà un aspetto da valutare per la riorganizzazione".