Amoruso: “Paratici ha chiesto una cosa. E senza Europa non si potrà sbagliare”

L'opinione dell'ex viola.

Redazione VN 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 22:47)

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato stasera ai microfoni di Rvt38. Ecco la sua opinione sui viola di Vanoli.

"La Fiorentina deve cercare di rifondare una squadra ma allo stesso tempo non rivendere 10-12 giocatori. È complicato, anche perché 2-3 calciatori in caso di salvezza devi obbligatoriamente riscattarli. Nella prossima stagione si partirà, forse, con una situazione migliore visto che non ci saranno competizioni europee. Vedremo, comunque, quando finisce il campionato come si muoverà la società, anche perché Paratici ha chiesto la libertà di poter lavorare bene sul mercato".

Sul mercato e su Paratici — "Non puoi sbagliare in estate, perché adesso ci sono tutte le cose in ordine. Non c'è il discorso del fair play finanziario europeo e c'è un grande direttore sportivo come Paratici. Le carte in regola per far bene sul mercato e organizzare la prossima stagione nel modo migliore ci sono tutte".

Su alcuni giocatori viola — "La Fiorentina è una squadra che commette spesso gli stessi errori. C'è stato, semmai, un cambio di mentalità, soprattutto se parliamo di alcuni giocatori. Come Ndour, che ha preso coscienza della sua forza fisica. De Gea è tornato a fare la differenza, Fagioli anche ha alzato le prestazioni. Gudmundsson? Un po' meglio nelle ultime partite, anche se ci si aspetta di più. La cosa che è cambiata di più, comunque, è la voglia di lottare. Mi domando, allora, se dovesse rimanere Vanoli, questa grinta e questa idea di sacrificio sarà un marchio di fabbrica dei viola?".

Sul possibile cambiamento in panchina — "La società deve cambiare e provare a riportare entusiasmo. Gli allenatori già formati hanno bisogno di avere una grande comunicazione con i calciatori. Sarri? Se prendi uno come lui, la gente vuole i risultati immediati. Ma non mi aspetto certo la Champions League la prossima stagione".