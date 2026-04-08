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VIOLA NEWS statistiche Viola già salvi con la media-Vanoli dalla 1° giornata. La classifica “modificata”

la classifica modificata

Viola già salvi con la media-Vanoli dalla 1° giornata. La classifica “modificata”

Viola già salvi con la media-Vanoli dalla 1° giornata. La classifica “modificata” - immagine 1
Quanti punti avrebbe e quale posizione occuperebbe la Fiorentina nel caso in cui avesse mantenuto dall'inizio del campionato l'attuale media punti-gara di Vanoli?
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

In base all'attuale media conseguita da Vanoli nelle 21 gare disputate (cioè 1,33 punti in media a partita) abbiamo ricalcolato la classifica del campionato di Serie A con l'eventuale punteggio della Fiorentina nel caso in cui la squadra viola avesse mantenuto, dal primo turno, la media dell'attuale tecnico gigliato (che avrebbe portato 9 punti in più rispetto ai 32 attuali)   ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA

SERIE A   2025-26 - LA CLASSIFICA "MODIFICATA"

SQUADRAP.tiG.
1CLINTER7231
2CLNAPOLI6531
3CLMILAN6131
4CLJUVENTUS5731
5ELCOMO5631
6ECLROMA5431
7ATALANTA5331
8BOLOGNA4431
9LAZIO4431
10SASSUOLO4231
11F I O R E N T I N A4131
12UDINESE4031
13TORINO3631
14PARMA3531
15GENOA3331
16CAGLIARI3031
17CREMONESE2731
18BLECCE2431
19BHELLAS VERONA1831
20BPISA1731

LEGGI LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO

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