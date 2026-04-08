In base all'attuale media conseguita da Vanoli nelle 21 gare disputate (cioè 1,33 punti in media a partita) abbiamo ricalcolato la classifica del campionato di Serie A con l'eventuale punteggio della Fiorentina nel caso in cui la squadra viola avesse mantenuto, dal primo turno, la media dell'attuale tecnico gigliato (che avrebbe portato 9 punti in più rispetto ai 32 attuali) ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
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VIOLA NEWS statistiche Viola già salvi con la media-Vanoli dalla 1° giornata. La classifica “modificata”
la classifica modificata
Viola già salvi con la media-Vanoli dalla 1° giornata. La classifica “modificata”
Quanti punti avrebbe e quale posizione occuperebbe la Fiorentina nel caso in cui avesse mantenuto dall'inizio del campionato l'attuale media punti-gara di Vanoli?
SERIE A 2025-26 - LA CLASSIFICA "MODIFICATA"
|SQUADRA
|P.ti
|G.
|1
|CL
|INTER
|72
|31
|2
|CL
|NAPOLI
|65
|31
|3
|CL
|MILAN
|61
|31
|4
|CL
|JUVENTUS
|57
|31
|5
|EL
|COMO
|56
|31
|6
|ECL
|ROMA
|54
|31
|7
|ATALANTA
|53
|31
|8
|BOLOGNA
|44
|31
|9
|LAZIO
|44
|31
|10
|SASSUOLO
|42
|31
|11
|F I O R E N T I N A
|41
|31
|12
|UDINESE
|40
|31
|13
|TORINO
|36
|31
|14
|PARMA
|35
|31
|15
|GENOA
|33
|31
|16
|CAGLIARI
|30
|31
|17
|CREMONESE
|27
|31
|18
|B
|LECCE
|24
|31
|19
|B
|HELLAS VERONA
|18
|31
|20
|B
|PISA
|17
|31
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