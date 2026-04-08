Quanti punti avrebbe e quale posizione occuperebbe la Fiorentina nel caso in cui avesse mantenuto dall'inizio del campionato l'attuale media punti-gara di Vanoli?

In base all'attuale media conseguita da Vanoli nelle 21 gare disputate (cioè 1,33 punti in media a partita) abbiamo ricalcolato la classifica del campionato di Serie A con l'eventuale punteggio della Fiorentina nel caso in cui la squadra viola avesse mantenuto, dal primo turno, la media dell'attuale tecnico gigliato (che avrebbe portato 9 punti in più rispetto ai 32 attuali) ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA