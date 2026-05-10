Enzo Bucchioni, intervenuto su Radio Bruno dopo lo 0-0 col Genoa che ha consegnato la salvezza matematica alla Fiorentina, ha commentato la reazione social del presidente Commisso:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “Se Commisso ringrazia vuol dire che non ha capito proprio nulla”
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Bucchioni: “Se Commisso ringrazia vuol dire che non ha capito proprio nulla”
Commisso e alcune parole che non hanno proprio convinto: il commento in diretta radio di Enzo Bucchioni
Sono deluso dalle parole di Commisso perché se ringrazi per la salvezza e sei felice, allora non hai capito niente, gli va spiegato perché qua c'è tutto da rifondare. Dovevi dire altro, porgere scuse ai tifosi e prendersi delle grandi responsabilità per il fallimento. Non è colpa solo di Pradé e Pioli che ormai non ci sono più: se non cambi davvero, continuerai a fare queste figure. Non è un caso aver vissuto una stagione del genere perché hai fatto tanti sbagli negli anni e ora i conti sono venuti al pettine.
Paratici—
Ha già un bel biglietto da visita perché devi già cacciare 27 milioni per Brescianini e Fabbian che sono stati riscattati in automatico per la salvezza e sono due giocatori inutili. Ha già sbagliato un mercato intero con spese folli per giocatori mediocri e ora deve prendere un allenatore per ripartire perché spero si riparta davvero.
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