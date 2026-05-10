Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Genoa:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ndour: “Sì, è una piccola impresa. Ma la Fiorentina merita comunque di meglio”
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Ndour: “Sì, è una piccola impresa. Ma la Fiorentina merita comunque di meglio”
Il centrocampista interviene prima di scendere in campo
Per come si erano messe le cose fino alla fine del girone di andata si può dire che abbiamo fatto una piccola impresa, anche se la Fiorentina merita comunque di meglio.
Progressi—
Ho avuto continuità e quindi sono migliorato fisicamente e tecnicamente, sono rimasto dentro la partita più spesso e devo ringraziare Vanoli. Ma la squadra viene prima di tutto.
La sfida nella sfida—
Con Ekhator siamo amici, siamo sempre insieme in Under 21 e speriamo di arrivare anche in Nazionale maggiore.
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