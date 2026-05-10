Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Ndour: “Sì, è una piccola impresa. Ma la Fiorentina merita comunque di meglio”

news viola

Ndour: “Sì, è una piccola impresa. Ma la Fiorentina merita comunque di meglio”

Ndour: “Sì, è una piccola impresa. Ma la Fiorentina merita comunque di meglio” - immagine 1
Il centrocampista interviene prima di scendere in campo
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Genoa:

Per come si erano messe le cose fino alla fine del girone di andata si può dire che abbiamo fatto una piccola impresa, anche se la Fiorentina merita comunque di meglio.

Progressi

—  

Ho avuto continuità e quindi sono migliorato fisicamente e tecnicamente, sono rimasto dentro la partita più spesso e devo ringraziare Vanoli. Ma la squadra viene prima di tutto.

La sfida nella sfida

—  

Con Ekhator siamo amici, siamo sempre insieme in Under 21 e speriamo di arrivare anche in Nazionale maggiore.

Leggi anche
Vanoli: “Come stanno Piccoli e Kean. Braschi sfrutti la sua occasione”
Fiorentina-Genoa, ore 15: dove vederla in tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA