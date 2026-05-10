Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Genoa:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Vanoli: “Come stanno Piccoli e Kean. Braschi sfrutti la sua occasione”
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Vanoli: “Come stanno Piccoli e Kean. Braschi sfrutti la sua occasione”
L'intervento del tecnico viola
Le critiche bisogna saperle accettare e trasformare in motivazione verso gli obiettivi. Oggi abbiamo un altro match point per un obiettivo lontano dalla storia di questa società ma in questo momento primario.
Gli attaccanti—
Siamo riusciti a recuperare Piccoli, che non è al 100% ma vuole stare con noi, mentre Kean lo valutiamo nelle ultime due gare. Per Braschi è una bella occasione, la deve sfruttare con serenità ed entusiasmo, il lavoro paga.
Gli errori di Roma—
Sul primo gol siamo usciti completamente dalla partita, non abbiamo messo in atto il nostro piano.
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