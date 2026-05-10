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Vanoli: “Come stanno Piccoli e Kean. Braschi sfrutti la sua occasione”

Vanoli
L'intervento del tecnico viola
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Genoa:

Le critiche bisogna saperle accettare e trasformare in motivazione verso gli obiettivi. Oggi abbiamo un altro match point per un obiettivo lontano dalla storia di questa società ma in questo momento primario.

Gli attaccanti

—  

Siamo riusciti a recuperare Piccoli, che non è al 100% ma vuole stare con noi, mentre Kean lo valutiamo nelle ultime due gare. Per Braschi è una bella occasione, la deve sfruttare con serenità ed entusiasmo, il lavoro paga.

Gli errori di Roma

—  

Sul primo gol siamo usciti completamente dalla partita, non abbiamo messo in atto il nostro piano.

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