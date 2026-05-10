Bernardo Brovarone, ai microfoni di Radio Bruno, ha commentato lo 0-0 di Fiorentina-Genoa. Le sue parole:
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Brovarone: “Da domani c’è da pensare alla rifondazione”
Le parole di Bernardo Brovarone al termine del pareggio che vale la salvezza per la Fiorentina contro il Genoa
All'interno di questo gruppo ci sono proprio delle mancanze. Non mi venite a parlare di biscotto, perché il Genoa, se poteva, ce lo faceva un gol. Se a dicembre mi fossero venuti a dire che ci saremmo salvati in maniera matematica prima della fine del campionato, non ci avrei creduto. Hanno mollato quando è stato decretato il tutto. Mi ha fatto male sentire quei cori, soprattutto pensare che dentro a questi c'era anche Vanoli. Lui oggi è un vincente, ha fatto il suo lavoro. Ci sono dei problemi incredibili dentro questo gruppo di lavoro, sotto tutti gli aspetti. Quella di oggi è una giornata, per certi aspetti, anche positiva. Da domani mattina si deve iniziare a pensare alla rifondazione. Serve una pulizia totale. Ma per voi è normale che Commisso Jr e Catherine siano ripartiti il giorno prima della presentazione di Paratici? Non scherziamo.
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