L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto su Radio Bruno. Il suo parere sulla situazione della Fiorentina e su Paolo Vanoli.

"Ritengo che non è più giustificabile quello a cui stiamo assistendo da un po' di tempo a questa parte. È evidente che c'è un problema mentale in ognuno dei tesserati ACF, anche fuori dal campo. Non riesco veramente a capire quale sia però. Era arrivato un top dirigente, sono arrivati grandi giocatori sul mercato, anche se è mancato forse qualcosa in attacco, si è provato a sistemare tutto insomma, eppure va ancora tutto storto. Individuare la causa di questa situazione è difficile".

Sul ritorno di Vanoli

Su Paratici e Grosso

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"La scelta su Vanoli mi ha dato il colpo di grazia (scherza n.d.r).Un Antonio Conte sarebbe diverso ad esempio, nello spogliatoio e in città cambierebbe tutto. Per un progetto ambizioso, che sono convinto ci sia, devono esserci allenatori di questa tipologia"."C'è qualcosa che non andava, credo che fosse chiaro. Grosso si vedeva che era terrorizzato già dopo la prima partita. Credo che tra Paratici e Grosso ci sia stata poi una chiara rottura, e tanto valeva allora chiudere con Grosso già prima di Venezia".