Giusta o no la scelta del ritorno di Vanoli? La riflessione di Bernardo Brovarone
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L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto su Radio Bruno. Il suo parere sulla situazione della Fiorentina e su Paolo Vanoli.
"Ritengo che non è più giustificabile quello a cui stiamo assistendo da un po' di tempo a questa parte. È evidente che c'è un problema mentale in ognuno dei tesserati ACF, anche fuori dal campo. Non riesco veramente a capire quale sia però. Era arrivato un top dirigente, sono arrivati grandi giocatori sul mercato, anche se è mancato forse qualcosa in attacco, si è provato a sistemare tutto insomma, eppure va ancora tutto storto. Individuare la causa di questa situazione è difficile".
Sul ritorno di Vanoli"La scelta su Vanoli mi ha dato il colpo di grazia (scherza n.d.r). Senza nulla togliere a Vanoli, ma il salto di qualità si fa con altri allenatori. Un Antonio Conte sarebbe diverso ad esempio, nello spogliatoio e in città cambierebbe tutto. Per un progetto ambizioso, che sono convinto ci sia, devono esserci allenatori di questa tipologia".
Su Paratici e Grosso"C'è qualcosa che non andava, credo che fosse chiaro. Grosso si vedeva che era terrorizzato già dopo la prima partita. Credo che tra Paratici e Grosso ci sia stata poi una chiara rottura, e tanto valeva allora chiudere con Grosso già prima di Venezia".
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