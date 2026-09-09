Durante il Pentasport di Radio Bruno, Mauro Bressan è intervenuto in vista di Venezia-Fiorentina, soffermandosi soprattutto sui problemi che hanno caratterizzato l’avvio di stagione della squadra viola.

“Tanti cambiamenti, tanti buoni giocatori arrivati, ma c’è stata la difficoltà di Grosso nel far diventare questi giocatori una squadra. Mi sembra che manchi una struttura e un’anima. Adesso che è arrivato Vanoli, dovrà essere capace di dare un’anima a questa squadra, anche se manca un po’ di esperienza a questa rosa, che è molto giovane. Tanti giocatori sono arrivati a ridosso della partita con il Torino. L’addio di Grosso mi è sembrato inevitabile dopo le tre partite molto deludenti e dopo che, anche con l’arrivo dei tanto attesi esterni, le cose non sono cambiate. Vanoli dovrà metterci tutto il suo carattere, la sua esperienza per dare anima e personalità a questa squadra, soprattutto visto che in campo mancano questi tipi di elementi”.

Sul Venezia

Infine, Bressan ha presentato la sfida contro il Venezia, sottolineando le difficoltà della trasferta e le aspettative sulla nuova Fiorentina.

“Il Venezia è una squadra propositiva, che manda tanti elementi dentro l’area avversaria. Andare a giocare in casa loro sarà difficile, soprattutto per la Fiorentina, visto che deve muovere la classifica. Mi aspetto però una Fiorentina già con il DNA di Vanoli e con più carattere in campo”.