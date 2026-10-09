Mario Bortolazzi su Genoa-Fiorentina e il momento delle due squadre
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Il doppio ex di Genoa e Fiorentina, Mario Bortolazzi, ha parlato durante 30° minuto su Italia 7 in vista della partita tra le due squadre di domani. Queste le sue considerazioni:
Marassi è pesante, per quanto riguarda il clima. Hai i tifosi vicini ed è molto difficile per gli avversari, così come invece è d'aiuto per il Grifone. Serve personalità e giocatori che sappiano sopportare queste pressioni.
Cosa è mancato a Genoa e Fiorentina?
Da fuori non è semplice dirlo. Su Grosso c'era un'aspettativa importante e le cose sono andate male, ma non è semplice individuare il perché. Forse le idee dell'allenatore non hanno esaltato le caratteristiche dei giocatori. Il Genoa più o meno è la squadra dello scorso anno. Ci si aspettava un inizio migliore rispetto a questo. Anche se devo dire che in alcun partite meritava di più.
Mastantuono?
Ragazzo interessante e con personalità. La giovane età gli può creare alti e bassi, ma troverà il suo equilibrio.
Pronostico?
Difficile dirlo, diamo giusto qualche chance in più ai padroni di casa.
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