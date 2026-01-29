Borja Valero, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport ha parlato di alcuni temi caldi in casa Fiorentina:
Borja Valero: "Serve un vice-Fagioli. Contro il Napoli falso nove? Chi metterei"
Il commento dell'ex giocatore della Fiorentina Borja Valero
Il Napoli ha avuto difficoltà, ma rimane una squadra pericolosa perché è competitiva. Non sarà facile, ma mai dire mai. La Fiorentina ci deve provare perché può farcela, è in un buon momento. Falso nueve? Fabbian e Brescianini più Gudmundsson credo sia la scelta più adatta. Ma mi auguro che una delle punte possa recuperare. Un primavera avrebbe un po' di ansia, ma può essere un'occasione per lui e per la Fiorentina per trovare una risorsa. Non sarei contrario a un suo inserimento.
Napoli-Fiorentina—
Sarà una partita di scacchi. Conte non farà sconti anche se sarà deluso per l'uscita dalla Champions. Ma ha una capacità di riprendersi dalle delusioni pazzesca. Prepara le partite al 100%, non sarà condizionato per quello che è successo in Europa. Vanoli deve continuare con quello che sta facendo con un po' più di attenzione. Conoscendo il mister credo che possa mantenere l'asticella della concentrazione. Vanoli è sopra i giocatori, non li lascia rilassarsi. I dettagli individuali faranno la differenza.
Mercato—
Sicuramente il difensore può essere d'aiuto. Poi un vice Fagioli farebbe comodo. Lì se non c'è lui si fa fatica. La punta è una situazione strana, ora stai avendo problemi ma hai due punte e giochi con una. Trovare un giocatore che venga a fare i terzo è difficile. Chi verrà vorrà avere la possibilità di giocare. Mediano? Io preferisco giocatori di qualità. Un giocatore che fa legna per alcuni è più adatto, ma io non la penso così.
Fazzini—
Il mister non lo vede. Quando ha giocato non mi è dispiaciuto, potrebbe dare una mano. Vedo complicato che possa essere parte dell'undici titolare nel futuro prossimo. A centrocmapo abbiamo giocatori fisici che si inseriscono bene.
