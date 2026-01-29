Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la partita persa in Champions contro il Chelsea che ha decretato l'uscita degli azzurri dalla competizione. Conte ha parlato anche del calendario, che lo vede avversario della Fiorentina sabato:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Conte non si dà pace: “Subito la Fiorentina. Chi è il fenomeno che fa i calendari?”
Post Champions
Conte non si dà pace: “Subito la Fiorentina. Chi è il fenomeno che fa i calendari?”
Le parole nel post gara di Champions League
Io ho ancora energie anche perché dobbiamo giocare tra due giorni e mezzo. Anche lì si fa fatica a capire chi sono i fenomeni che fanno il calendario, poi parlano di infortuni e tante cose ma se ne fottono. Noi abbiamo giocato stasera e rigiochiamo sabato alle 18
© RIPRODUZIONE RISERVATA