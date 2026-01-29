Viola News
Qui Bergamo

Palladino boccia Samardzic? “Poteva essere un’occasione. Poi il campo risponde”

palladino
Così il tecnico dell'Atalanta sulla chance data all'ex Udinese
Redazione VN

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Union Saint Gilloise in Champions, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato anche del turnover citando Lazar Samardzic, cercato dalla Fiorentina: 

Il turnover non è stato fatto pensando alla prossima partita, ma guardando a quella precedente. Molti giocatori avevano bisogno di rifiatare, altri meritavano un'opportunità. Ho voluto dare spazio a chi ha giocato meno, come Samardzic e altri, perché stasera poteva essere l'occasione giusta per avere delle risposte. E le risposte arrivano sempre dal campo, che è diverso dagli allenamenti. Ma, ripeto, non è colpa del singolo.

