Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Union Saint Gilloise in Champions, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato anche del turnover citando Lazar Samardzic, cercato dalla Fiorentina:
Palladino boccia Samardzic? “Poteva essere un’occasione. Poi il campo risponde”
Così il tecnico dell'Atalanta sulla chance data all'ex Udinese
Il turnover non è stato fatto pensando alla prossima partita, ma guardando a quella precedente. Molti giocatori avevano bisogno di rifiatare, altri meritavano un'opportunità. Ho voluto dare spazio a chi ha giocato meno, come Samardzic e altri, perché stasera poteva essere l'occasione giusta per avere delle risposte. E le risposte arrivano sempre dal campo, che è diverso dagli allenamenti. Ma, ripeto, non è colpa del singolo.
