Napoli e Lazio come la Fiorentina. Trasferte vietate fino a fine stagione

Continua il pugno duro con le tifoserie. Dopo gli scontri pre Bologna-Fiorentina, i tifosi viola e quelli della Roma si sono visti vietare le trasferte fino a fine stagione. Stesso provvedimento emanato per Lazio e Napoli. Il Ministro dell'Interno Piantedosi, ha motivato così la decisione: "Che le componenti ultras di Napoli e Lazio risultano particolarmente inclini a condotte illegali durante le rispettive movimentazioni, anche per il ricorrente compimento di azioni predatorie presso gli esercizi commerciali: in particolare in occasione di quattordici trasferte i tifosi del Napoli. Nella scorsa sono state vietate undici trasferte ai tifosi del Napoli". Le due tifoserie, come fiorentini e romani, sono venuti a contatti in autostrada.