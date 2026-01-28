Due tifosi del Chelsea feriti a Napoli. Il club: “Fate attenzione in città”

Vigilia tutt’altro che tranquilla a Napoli in vista della sfida contro il Chelsea di questa sera. Il clima attorno al match, però, si è fatto teso dopo gli episodi avvenuti nella notte di martedì, quando due sostenitori inglesi sono rimasti feriti in città e sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere.

A confermare l’accaduto è stato lo stesso Chelsea attraverso una nota ufficiale: il club ha spiegato di essere a conoscenza dell’incidente, precisando che i due tifosi non hanno riportato ferite gravi e non sono in pericolo di vita, pur senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica. In vista dell’arrivo di circa 2.500 sostenitori dei Blues, la società londinese ha ribadito le indicazioni per la trasferta: evitare di muoversi liberamente per la città, non indossare colori o simboli riconducibili al club e raggiungere lo stadio esclusivamente dalle aree di raccolta predisposte, utilizzando bus navetta scortati dalle forze dell’ordine.