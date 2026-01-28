Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Di Lorenzo: “Non è semplice giocare spesso. Adesso testa alla Fiorentina”

altre news

Di Lorenzo: “Non è semplice giocare spesso. Adesso testa alla Fiorentina”

Di Lorenzo: “Non è semplice giocare spesso. Adesso testa alla Fiorentina” - immagine 1
Il Napoli deve archiviare l'eliminazione dalla Champions League. Adesso Di Lorenzo e compagni pensano alla Fiorentina
Redazione VN

Il Napoli esce dalla Champions League, dopo una buona prova contro il Chelsea. Gli azzurri ora si rituffano sul campionato, dove nella prossima gara affronteranno la Fiorentina. Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Amazon Prime ha parlato nel post-gara:

"Gli infortuni ci sono da tempo e lo sapevamo. Il gruppo sta dando tutto quello che ha e anche di più, non è facile giocare ogni tre giorni sempre con gli stessi giocatori. Conviviamo con questa situazione dando il massimo in ogni circostanza possibile. Pensiamo al prossimo impegno contro una Fiorentina che ora sta bene"

Leggi anche
Napoli e Lazio come la Fiorentina. Trasferte vietate fino a fine stagione
Due tifosi del Chelsea feriti a Napoli. Il club: “Fate attenzione in città”

© RIPRODUZIONE RISERVATA