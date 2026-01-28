Di Lorenzo: “Non è semplice giocare spesso. Adesso testa alla Fiorentina”

Il Napoli esce dalla Champions League, dopo una buona prova contro il Chelsea. Gli azzurri ora si rituffano sul campionato, dove nella prossima gara affronteranno la Fiorentina. Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Amazon Prime ha parlato nel post-gara:
Il Napoli deve archiviare l'eliminazione dalla Champions League. Adesso Di Lorenzo e compagni pensano alla Fiorentina
"Gli infortuni ci sono da tempo e lo sapevamo. Il gruppo sta dando tutto quello che ha e anche di più, non è facile giocare ogni tre giorni sempre con gli stessi giocatori. Conviviamo con questa situazione dando il massimo in ogni circostanza possibile. Pensiamo al prossimo impegno contro una Fiorentina che ora sta bene"
