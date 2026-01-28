Kean e Piccoli in dubbio? Le possibili alternative di Vanoli con il Napoli

Le condizioni di Kean e Piccoli preoccupano la Fiorentina: con il Napoli Paolo Vanoli deve pensare anche a soluzioni alternative

Dopo l'uscita dalla Coppa Italia contro il Como, la Fiorentina si prepara in vista del Napoli, gara in programma per sabato prossimo, sempre alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona. Paolo Vanoli, vista la situazione legata a Kean e Piccoli, potrebbe dover fare a meno di entrambi gli attaccanti e già nella ripresa della gara con la squadra di Fabregas ha provato qualche soluzione particolare per ovviare all'assenza delle due punte presenti in rosa. Al momento, è probabile che Moise Kean che possa essere recuperato per la panchina, mentre Roberto Piccoli quest'oggi si è allenato a parte, dopo il problema fisico di ieri che lo ha costretto al cambio. I due giocatori verranno valutati giorno dopo giorno, nella speranza di poterli recuperare entrambi il prima possibile.

Gudmundsson, Fabbian, Braschi e Kouamé: le possibili opzioni — Detto questo, Paolo Vanoli dovrà farsi trovare pronto, adottando uno stile di gioco che non coinvolga una vera e propria punta di ruolo. Contro il Como abbiamo visto entrare Gudmundsson in quella posizione di "falso nueve". Soluzione principale in questo momento, permettendo alla squadra viola di muoversi tanto in quella zona di campo, senza dare punti di riferimento alla difesa partenopea. I tre d'attacco, con l'islandese nel mezzo, potrebbero scambiarsi continuamente e aiutarsi nel liberare gli spazi anche per gli inserimenti dei centrocampisti.

L'altra soluzione potrebbe essere mettere Giovanni Fabbian in quella posizione, viste le doti fisiche di cui dispone. La sua più grande qualità sono gli inserimenti e dovendo lavorare da punta non sempre potrebbe sfruttarla. Però ha grande forza fisica e un importante colpo di testa, andando così a sfruttare molto anche i cross dalle fasce.

La terza soluzione, più improbabile dato il momento delicato, è buttare dentro Riccardo Braschi (LA SCHEDA), attaccante della Primavera di Daniele Galloppa che da qualche settimana segue sempre la squadra in panchina. In questa stagione, ha già collezionato 11 gol e 2 assist in 18 presenze ed è anche un giocatore molto duttile per tutto il fronte d'attacco. Come ultima opzione, resta Christian Kouamé, giocatore ormai finito ai margini della rosa della Fiorentina, anche a causa di un lungo infortunio, ma che sembra essere ormai pronto a salutare. La scorsa settimana è sceso anche a giocare con la Primavera, per riprendere minutaggio sulle gambe. Chissà che, all'occorrenza, Vanoli non punti proprio su di lui. Chiudendo, l'allenatore viola cercherà in ogni modo di recuperare almeno uno fra Kean e Piccoli, ma nel caso potrebbe sopperire alla loro assenza con una di queste soluzioni.