VN – Vanoli sorride, tre giocatori tornano in gruppo. Piccoli lavora a parte

Arrivano buone notizie dal Viola Park. Secondo quanto riportato dalla nostra redazione Paolo Vanoli ritrova Kean , Dodò e Mandragora che oggi si sono allenati in gruppo. I tre giocatori saranno quindi a disposizione per la trasferta contro il Napoli.

Dodò e Mandragora potranno ritrovare una maglia da titolari, mentre Kean sarà convocato ma partirà dalla panchina per gestire al meglio la situazione legata alla caviglia. Roberto Piccoli invece, reduce da un infortunio nella sfida di Coppa Italia contro il Como, sta svolgendo un lavoro personalizzato, ma farà di tutto per esserci a Napoli.