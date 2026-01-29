Da Napoli: “Sfida tra debilitate. Gli azzurri faticano fisicamente e nel palleggio”

Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport-Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole in vista di Napoli-Fiorentina:
Non so chi se la passa peggio, è una bella sfida tra due debilitate. Il Napoli ha troppi assenti per poter fronteggiare diversi impegni. Ieri è uscito dalla Champions, ma in realtà era uscita già nelle partite precedenti. Fisicamente regge poco e mancano troppi giocatori da troppo tempo: sono giocatori importanti nell'economia di gioco. McTominay e Hojlund non si stanno fermando mai giocano da 23/25 partite consecutive. Il Napoli resta una grande squadra, per la qualità che ha sarebbe in grado di vincere contro chiunque ma il campo sta dicendo altro. Ieri sera dopo un'ora è scoppiato dal punto di vista atletico. Fatica ad essere rapida nel palleggio.
Dal punto di vista ambientale la morte di Commisso ha avuto un peso significato. E' un dolore che devi fronteggiare. Il Napoli ha problemi difensivi. Se non ci sono Kean e Piccoli il vantaggio lo puoi avvertire.
