Damiani: “Disasi una scommessa che farei. C’è però un fattore da valutare”

Il commento di Oscar Damiani su Axel Disasi, nome accostato alla Fiorentina sul mercato
Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per commentare Axel Disasi, difensore accostato alla Fiorentina:

E' un ottimo calciatore. E' veloce, ha fisicità e bel piede. Ma in Inghilterra c'è grande concorrenza e rose lunghe, quindi talvolta si può non trovare spazio. Credo sia un buon acquisto. Ha giocato a buoni livelli, l'inserimento non è importante. E' importante che la squadra lo supporti e aiuti. Bisogna vedere la sua condizione atletica perché è un po' che non gioca. E' una scommessa, ma se vuoi giocatori pronti ci vogliono 50 milioni. Un grande giocatore ora non va alla Fiorentina. Io comunque ci scommetterei.

Qualche problema c'è, ma sono fiducioso della squadra. La classifica non è rosea, c'è da lavorare. Ma penso che farà un bel girone di ritorno.

