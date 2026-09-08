Borja cerca di motivare e spronare i due spagnoli della Fiorentina: l'intervento a DAZN
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Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn del momento viola:
La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, tre sconfitte in campionato, hanno mandato via l’allenatore, ma io sono fiducioso perché c’è una rosa abbastanza importante per ribaltare la situazione.
Valdepeñas e De Gea
A Valdepeñas ho parlato tanto. Lui è spagnolo di Madrid, cresciuto nella mia stessa squadra, andato al Real come me e poi è venuto alla Fiorentina. Il mio stesso percorso. L’ho aiutato appena è arrivato a Firenze in tutto quello che ho potuto fare, per la casa, per fargli capire com’è Firenze. L’altro giorno, quando siamo andati al Centenario, ho parlato un po’ anche con De Gea, essendo anche lui madrileno e spagnolo, e ho provato a dirgli di essere tranquilli, di non portarsi dietro le scorie della stagione scorsa. Gli ho detto di affrontare con più tranquillità e serenità la nuova stagione, anche se non è iniziata bene, e che magari è l’unico modo di uscirne e di far bene.
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