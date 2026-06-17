Bocci: “Mi piace Norton-Cuffy. Joao Mario? Meglio un altro esterno in Serie A”

Antognoni? "Dovrebbe andare oltre, è il centenario della Fiorentina, dovrebbe farlo per se stesso e per i tifosi, non per altro. Indipendentemente da tutto, un passo dovrebbe farlo la Fiorentina, che magari potrebbe invitare Giancarlo a pranzo. È una brava persona che è ferita nell'orgoglio, se la Fiorentina vuole c'è il margine per ricucire lo strappo.