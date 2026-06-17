Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto nel corso del "Pentasport" in onda su Radio Bruno, parlando delle possibili mosse di mercato della Fiorentina:
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Bocci: “Mi piace Norton-Cuffy. Joao Mario? Meglio un altro esterno in Serie A”
Antognoni? "Dovrebbe andare oltre, è il centenario della Fiorentina, dovrebbe farlo per se stesso e per i tifosi, non per altro. Indipendentemente da tutto, un passo dovrebbe farlo la Fiorentina, che magari potrebbe invitare Giancarlo a pranzo. È una brava persona che è ferita nell'orgoglio, se la Fiorentina vuole c'è il margine per ricucire lo strappo.
Mercato? "Mi aspetto che dall'incontro con l'agente di Kean possa nascere qualcosa che renda tutto più chiaro. Non mi sembra che ci siano intoccabili nella Fiorentina, a meno che Paratici non faccia 4-5 nomi. Ci sono delle situazioni di mercato da vedere e capire se si sbloccheranno. Bisogna capire da dove la Fiorentina vorrà rilanciare la sfida. Norton-Cuffy mi piace tanto, così come mi piace Holm, più di Joao Mario. Terrei De Gea in porta, mi piace Falcone".
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