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Di Marzio: la Fiorentina non molla Norton-Cuffy e Koleosho, le ultime

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Sia il Burnley (proprietario del cartellino) che il nazionale italiano escludono l'ipotesi di un nuovo prestito
Redazione VN

La Fiorentina accende i motori del calciomercato e punta con decisione sui talenti del futuro. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, i viola stanno muovendo passi concreti per rinforzare le corsie esterne.

Il club toscano ha sondato nuovamente la pista che porta a Brooke Norton-Cuffy, terzino inglese classe 2004 del Genoa, per capire i margini di manovra.

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Non c'è solo il genoano sul taccuino della dirigenza. La Fiorentina sta spingendo anche per Luca Koleosho, esterno offensivo (anche lui classe 2004) che ha disputato l'ultima stagione in prestito al Paris FC, in Ligue 1.

I francesi non eserciteranno il riscatto alle cifre pattuite con il Burnley (club proprietario del cartellino). Sia il club inglese che il giocatore escludono l'ipotesi di un nuovo prestito. Al momento la Fiorentina non ha presentato un'offerta ufficiale, ma la valutazione del cartellino oscilla tra i 9 e i 10 milioni di euro. Koleosho non ha espresso preferenze assolute, ma cerca un progetto che gli garantisca la stessa continuità di impiego avuta in Francia. L'idea di un approdo in Italia è particolarmente gradita all'esterno, che accetterebbe con entusiasmo la destinazione Firenze.

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