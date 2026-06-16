Di Marzio: la Fiorentina non molla Norton-Cuffy e Koleosho, le ultime

Non c'è solo il genoano sul taccuino della dirigenza. La Fiorentina sta spingendo anche per Luca Koleosho , esterno offensivo (anche lui classe 2004) che ha disputato l'ultima stagione in prestito al Paris FC, in Ligue 1.

I francesi non eserciteranno il riscatto alle cifre pattuite con il Burnley (club proprietario del cartellino). Sia il club inglese che il giocatore escludono l'ipotesi di un nuovo prestito. Al momento la Fiorentina non ha presentato un'offerta ufficiale, ma la valutazione del cartellino oscilla tra i 9 e i 10 milioni di euro. Koleosho non ha espresso preferenze assolute, ma cerca un progetto che gli garantisca la stessa continuità di impiego avuta in Francia. L'idea di un approdo in Italia è particolarmente gradita all'esterno, che accetterebbe con entusiasmo la destinazione Firenze.