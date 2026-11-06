Alessandro Bocci, al Pentasport di Radio Bruno, si proietta alla sfida contro la Juventus:

"La Juventus è convalescente, come la Fiorentina. Entrambe vengono da due partite piene zeppe di errori, anche se qualcosa di buoni si è visto. Vanoli a San Siro non mi è piaciuto, non riuscendo a trovare soluzioni per ripartire. Però va detto che serve equilibrio, guardate la Roma, la loro mediana è De Roon-Cristante, nel Como Milla e Perrone, serve l'atteggiamento. Goncalves deve giocare, però poi deve fare la fase difensiva, conta l'atteggiamento dei giocatori. La vera sfida di Vanoli è trovare un ruolo a Pedro, ma nel 4-2-3-1 non deve penalizzare troppo la squadra in fase di non possesso."

La mediana: "Oulai oggi sta meglio di Fagioli, e deve giocare. Il problema su Goncalves è che Vanoli non sa dove farlo giocare, per una questione di equilibrio. Su Dragusin nessuno dei due tecnici ha avuto mai dubbi, ed a Genova mi piaceva moltissimo. A naso direi che dobbiamo provare a recuperarlo, magari con Pongracic. Queste sono partite che si preparano da sole, anche per una squadra nuova come questa. Prima c'era una carica diversa contro la Juve, perchè tutte le squadre si chiudono nei loro centri sportivi. Fagioli e Ndour hanno perso smalto dopo la sosta, soprattutto Fagioli sta mancando in tutte le fasi. Dei 3 centrocampisti di partenza Brescianini è quello che è andato meglio a Reggio Emilia, mentre Ndour è quello con più impatto fisico. Vanoli non è il problema, sta cercando la soluzione, soprattutto dietro. Credo che quando tornerà Atta, prenderà il posto di Brescianini, ma lì dove giocherà Goncalves?"