Alessandro Bocci, ospite negli studi del Pentasport, ha commentato le ultime mosse di mercato della Fiorentina, esprimendo qualche perplessità soprattutto sulle operazioni degli ultimi giorni. Il giudizio sul lavoro della società, inizialmente molto positivo, è ora sceso alla sufficienza.

Gli ultimi 10/12 giorni di mercato non mi sono piaciuti: a partire dal fatto che hai ceduto Gudmundsson con un riscatto basso e ne hai preso uno con un riscatto altissimo. Inoltre lo hai venduto ad una probabile concorrente.

Gonçalves

Il mercato di Paratici

Se inizialmente il mercato della Fiorentina era da 8 adesso gli darei la sufficienza ma non sarei contento. Ha preso Atta e nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ha preso Oulai e poi Mastantuono che condivido al 100%. Questo è il mercato più costoso della Fiorentina, c'era la smania di cambiare tutto.

Dodò resta, dubbi sulla rosa

Dodò, evidentemente, resta anche perché i due acquisti arrivati per rimpiazzarlo in questi primi mesi non hanno convinto. L'anno scorso ero contento per il mercato e siamo arrivati quindicesimi, quest'anno spero di sbagliarmi, essere più critico ed essere smentito dal campo.

Mandragora, il dispiacere per l'addio

Mi dispiace. L'anno scorso ha fatto sette gol, spero solo che Atta riesca a fare gli stessi gol che faceva lui. Casomai è stato lui a chiedere di andare via dato che non era centrale nel progetto di Grosso, ma è solo una supposizione. Spero che Paratici tenga una conferenza alla fine del mercato. Dobbiamo dare tempo al mister, la cosa che mi preoccupa è che dopo aver visto delle belle cose nelle amichevoli sembra che tutto sia stato smarrito e che nessuno stia crescendo. Questa squadra mi dà l'impressione che sia stata costruita per il futuro.

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È un buon giocatore, può aiutare la Fiorentina. L'ho visto poche volte; mi sembra un giocatore di grandi qualità tecniche ma non dotato di un gran fisico. Paratici ha preso molti giovani, lui non lo è più così tanto e questo mi non mi dispiace. È vero, i numeri sono importanti ma fatti nel campionato portoghese hanno un'altra valenza. Non penso che sia una prima scelta"