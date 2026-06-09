Bocci: “Di Thorstvedt ne abbiamo già cinque, serve uno come Frendrup”

"Non sono preoccupato per Grosso, di più per il mercato. Leggo di Thorstvedt e mi sembra una follia, ci manca uno come Konè o Frendrup"

Redazione VN 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 19:34)

Alessandro Bocci, ospite negli studi del "Pentasport" di Radio Bruno, ha detto la sua su questi giorni di calciomercato della Fiorentina che programma la nuova stagione sportiva:

Il summit americano? "Vedremo quando prenderanno la parola. Paratici, Grosso etc. Non credo alla parola progetto, ma ci dovranno dire qual è la strategia, il punto di caduta. L'obiettivo a lungo raggio, dopo un'annata in cui ha sognato il salto di qualità e hai rischiato di retrocedere".

Grosso? "Tutti nell'ambiente son convinti che diventerà un grande allenatore, me lo auguro. Non sono preoccupato, lo sono di più per il mercato e per il lavoro di Paratici, forse perché non lo capisco. Leggo di Thorstvedte penso che in quel ruolo ne abbiamo già cinque e mi sembra una follia, quando ci manca un centrocampista come Konè della Roma per rendere l'idea, o anche quello del Sassuolo o Frendrup, quella è la prima necessità a centrocampo.

Uscite? Vendere tutti penso sia una follia, però quelli che hanno minato lo spogliatoio in una certa fase, al di là del loro valore, devono cambiare aria".

Attacco? "Kean è da servire in profondità, non lo vedo adattissimo al 4-3-3. Un attaccante che ha ricoperto bene quel ruolo proprio a Sassuolo è Pinamonti. Non dico che vada preso lui, ma lo ha interpretato bene con Grosso. Uno come lui, anche Piccoli a Cagliari faceva tanti gol di testa".