Poesio: “Grosso, capisco la freddezza dei tifosi. Per il 4-3-3 rosa da cambiare”

"L'incontro serve per valutare insieme cosa non è andato, all'interno della società la stagione deve essere analizzata minuziosamente"

Redazione VN 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 19:05)

Ernesto Poesio, firma del Corriere Fiorentino, è intervenuto nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno:

Scetticismo su Grosso? "Dipende soprattutto dalla stagione vissuta, un'onda lunga di amarezza con dieci mesi di campionato di sofferenza. Va concesso ai tifosi un certo scetticismo. Nemmeno Palladino accese la piazza, tanto che si è portato avanti quest'aria, nonostante il miglior campionato a livello di punti dell'era Commisso. Questo dell'entusiasmo lo terrei di conto fino a un certo punto. L'allenatore la crea facendo giocare bene la squadra e nell'intesa con il direttore sportivo per esaltare e scegliere i singoli giusti. Grosso è una scelta del Ds Paratici che lo conosce, ci ha già lavorato. Non credo ci sia da scandalizzarsi".

Vertice? "Da capire sono il budget e punto di caduta sul mercato, sicuramente c'è da rimettere in sesto i conti. L'incontro però serve soprattutto per conoscersi e valutare insieme un anno a cui va messo un punto. Per chiarire cosa non è andato, voglio sperare che all'interno della società la stagione venga analizzata minuziosamente".

Rosa? "Devi ricreare una squadra perché ti sei salvato senza esserlo quest'anno, c'erano piuttosto dei clan all'interno dello spogliatoio. Questa squadra così com'è col 4-3-3 non può andare, in nessun reparto. Il settimo anno in cui la Fiorentina si trova a dover rifare il centrocampo, qualche domanda dovrai iniziare a portela".

Kean? "Le grandi società sono quelle che riescono a gestire i giocatori forti, anche quelli difficili. E invece ogni qualvolta si alza il livello questa società va in difficoltà. Negli ultimi cinque mesi per un motivo o per un altro non c'è mai stato. E la comunicazione all'esterno è stata caotica".