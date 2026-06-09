Federico Russo, conduttore televisivo e tifoso viola, ha parlato del momento della Fiorentina ai microfoni di Radio Sportiva:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Russo: “Grosso nome promettente. Ecco da chi ripartirei per il prossimo anno”
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Russo: “Grosso nome promettente. Ecco da chi ripartirei per il prossimo anno”
L'opinione di Federico Russo sulla Fiorentina del futuro
Ho buone sensazioni, mi fido di Paratici e del suo lavoro. Credo che sia un'idea che parte fin dal suo insediamento. C'è bisogno di rinnovare e Grosso è un nome promettente. Mi auguro che cresca insieme a noi e inizi un ciclo: cosa che alla Fiorentina non sta riuscendo. C'è bisogno di pazienza da parte della piazza, deve avere la possibilità di sbagliare mentre sta costruendo. Porterà qualcuno di cui si fida da Sassuolo.
Vanoli—
Vanoli merita un ringraziamento perché ha fatto un vero miracolo: ci ha portato alla salvezza con una squadra fatta da altri e per altri. Ha ricompattato un gruppo che sembrava distrutto. Ci ha evitato di giocarsi la salvezza all'ultima giornata. Fosse rimasto sarei stato contento. La scelta di cambiare sia dovuto al fatto di voler tracciare una riga sulla stagione passata.
I singoli—
Kean lo terrei tutta la vita. Vorrei ricostruire intorno a lui. Vorrei tenere anche De Gea, un vero leader e capitano. Ndour è un prospetto interessante. Oltre a loro anche Fagioli, Gosens. I punti fermi da cui ripartire ci sono.
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