Leonardo Fabbri, pesista e grande tifoso viola, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della sua squadra del cuore:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Fabbri: “Contento di Grosso per un motivo. A Firenze serve ritrovare entusiasmo”
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Fabbri: “Contento di Grosso per un motivo. A Firenze serve ritrovare entusiasmo”
Il tifoso della Fiorentina Leonardo Fabbri sul nuovo allenatore Fabio Grosso
Grosso? Sono contento. A Firenze in questi anni stiamo odiando la difesa a tre. Credo nel dare l'opportunità ai giovani, piuttosto che prendere sempre i soliti come poteva essere Pioli l'anno scorso. Abbiamo bisogno di entusiasmo e di sognare. Mi aspettavo più entusiasmo, ma spero che ci sarà nei prossimi mesi.
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