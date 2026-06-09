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Fabbri: “Contento di Grosso per un motivo. A Firenze serve ritrovare entusiasmo”

Fabbri: “Contento di Grosso per un motivo. A Firenze serve ritrovare entusiasmo” - immagine 1
Il tifoso della Fiorentina Leonardo Fabbri sul nuovo allenatore Fabio Grosso
Redazione VN

Leonardo Fabbri, pesista e grande tifoso viola, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della sua squadra del cuore:

Grosso? Sono contento. A Firenze in questi anni stiamo odiando la difesa a tre. Credo nel dare l'opportunità ai giovani, piuttosto che prendere sempre i soliti come poteva essere Pioli l'anno scorso. Abbiamo bisogno di entusiasmo e di sognare. Mi aspettavo più entusiasmo, ma spero che ci sarà nei prossimi mesi.

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