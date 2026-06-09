Guido Angelozzi, direttore sportivo in uscita dal Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della situazione in casa Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Angelozzi: “Grosso può confrontarsi con Firenze. Comuzzo? Va aspettato”
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Angelozzi: “Grosso può confrontarsi con Firenze. Comuzzo? Va aspettato”
Il commento di Guido Angelozzi, direttore sportivo in uscita dal Cagliari, su Fabio Grosso e Pietro Comuzzo
Grosso l'ho scoperto quando giocava al Chieti in C2. Con Gaucci l'abbiamo portato in Serie A al Perugia dove ha fatto un bellissimo percorso che l'ha portato a diventare campione del mondo. Lo volevo al Sassuolo quando andò via Di Francesco, ma la società non se la sentì. È un allenatore che capisce di calcio e i valori dei giocatori: vuole sempre dominare la partita. Ha personalità e l’esperienza giusta per confrontarsi con una piazza come Firenze. Kean con Grosso va benissimo.
Comuzzo—
È ancora giovane, va aspettato e bisogna darci fiducia. La stagione è andata male a tutta la squadra, nel calcio può succedere. Grosso dà fiducia ai giovani e la Fiorentina ne ha tanti.
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