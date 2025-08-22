Durante "Il Pentasport" sulle frequenze di Radio Bruno è intervenuto Leonardo Bardazzi. Così il giornalista del Corriere Fiorentino sulle vicende in casa viola:
Bardazzi: “Pongracic mi regala certezze in ogni ruolo. Ieri due note negative”
"La Fiorentina sta lavorando molto bene. Anche in campo la formazione di Pioli ha cominciato alla grande. Il preliminare di Conference si è sempre dimostrato il turno più difficile fino alla semifinale. Col Polissya è andato tutto bene. La Fiorentina è stata una squadra, non come l'anno scorso con la Puskas Akademia. L'unica nota negativa, insieme all'espulsione di Kean, è l'aver concesso troppo ad una squadra modesta. Se De Gea ha calato due parate monumentali, vuol dire che la difesa viola ha sbagliato qualcosa."
Il mercato viola—
"La dirigenza viola ha trattenuto tutti i migliori giocatori della scorsa stagione. Questa è stata una cosa bellissima, migliore anche degli acquisti. Kean ha scelto la Fiorentina per la seconda volta. Il bomber rimarrà in viola, insieme a Roberto Piccoli. La Fiorentina ha pagato molto per l'attaccante del Cagliari e per Sohm. Spero che entrambi dimostreranno di valere quei prezzi. Piccoli è una punta fisica e in grande ascesa, in più è giovane e può ancora crescere."
I singoli di ieri—
"Pongracic è un gran bel giocatore. E' un ragazzo che regala grandi certezze in tutti i ruoli della difesa. Se sta bene può avere mercato anche in squadre da Champions. Sono curioso di vedere come imposterà il gioco con delle squadre migliori del Polissya. Ndour è un ragazzo che ha grandi margini di crescita. E' un talento, acquistato grezzo, su cui bisogna lavorarci. Non ha un talento tecnico incredibile, però se è concentrato come ieri è difficile tenerlo fuori. Per la Fiorentina è tutto di guadagnato, perché è italiano, giovane e acquistato al giusto prezzo. Ho visto un Fagioli non in grande forma. Gli servirà tempo per crescere fisicamente e mentalmente. Ho visto benissimo Gudmundsson per attitudine. Col sorriso ha fatto reparto da solo. Il gol è di assoluto livello."
