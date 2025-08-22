Nuovo tecnico, nuove stelle, nuovi obiettivi: tutto sulla Fiorentina Femminile

La stagione della Fiorentina femminile è ormai alle porte. Domani, tra le mura del Viola Park, le viola daranno il via al nuovo cammino sotto la guida di Pablo Piñones Arce, nella nuova competizione creata dalla FIGC: la Serie A Women’s Cup. Alle 18:30 il debutto contro il Como, primo ostacolo di un girone che comprende anche Inter e Genoa.
Tanti cambiamenti in casa viola: nuovo allenatore, volti nuovi in rosa e un gruppo che sta lavorando per amalgamarsi dentro e fuori dal campo. Per accompagnarvi al meglio alla nuova stagione, ecco cinque schede per conoscere tutto sul mondo viola.
