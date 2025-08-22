Nuovo tecnico, nuove stelle, nuovi obiettivi: tutto sulla Fiorentina Femminile

La stagione della Fiorentina femminile è ormai alle porte. Domani, tra le mura del Viola Park, le viola daranno il via al nuovo cammino sotto la guida di Pablo Piñones Arce , nella nuova competizione creata dalla FIGC: la Serie A Women’s Cup . Alle 18:30 il debutto contro il Como, primo ostacolo di un girone che comprende anche Inter e Genoa.

Tanti cambiamenti in casa viola: nuovo allenatore, volti nuovi in rosa e un gruppo che sta lavorando per amalgamarsi dentro e fuori dal campo. Per accompagnarvi al meglio alla nuova stagione, ecco cinque schede per conoscere tutto sul mondo viola.