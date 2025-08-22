Bocci: “Fiorentina solida, ma serve un rinforzo a centrocampo. Ndour il migliore”

Per me è stato il migliore in campo. Ho sempre sentito parlare bene di lui: era il leader della Nazionale Under 21 all’Europeo. È un talento promettente, ma forse ha fatto il passo più lungo della gamba. Credo che sia consapevole di essere a un bivio della carriera. Ho grande fiducia in lui e spero possa diventare uno dei protagonisti di questa stagione, perché ha tutto per riuscirci.