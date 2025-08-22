Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dopo la vittoria per 0-3 della Fiorentina nell’andata dei play-off di Conference League.
Bocci: “Fiorentina solida, ma serve un rinforzo a centrocampo. Ndour il migliore”
Il primo risultato della stagione è ottimo. Nei precedenti preliminari la Fiorentina aveva sofferto moltissimo: col Twente ci salvò una parata di Terracciano, col Rapid Vienna si passò grazie a una rimonta nella gara di ritorno, per non parlare delle parate di De Gea ai rigori contro la Puskás Akadémia.
Questa volta, invece, la Fiorentina ha affrontato la partita con grande serietà, mettendo quasi al sicuro la qualificazione già all’andata.
È stata una gara solida, ma penso che la soglia dell’attenzione debba restare alta. A mio avviso, alla Fiorentina serve ancora un centrocampista: basta un infortunio per trovarsi in difficoltà. Ieri è stato adattato Sabiri, ma bisogna trovare una soluzione più stabile.
Ndour, il migliore in campo—
Bocci ha poi elogiato la prestazione di Cher Ndour:
Per me è stato il migliore in campo. Ho sempre sentito parlare bene di lui: era il leader della Nazionale Under 21 all’Europeo. È un talento promettente, ma forse ha fatto il passo più lungo della gamba. Credo che sia consapevole di essere a un bivio della carriera. Ho grande fiducia in lui e spero possa diventare uno dei protagonisti di questa stagione, perché ha tutto per riuscirci.
Fortini—
Io non perderei assolutamente il controllo di Fortini; ho l'impressione che lui preferisca giocare sulla sinistra dove la squadra è già ben coperta. Fare un anno in Serie A potrebbe essergli molto utile. Lamptey? Non lo conosco ma il suo infortunio non mi rassicura.
