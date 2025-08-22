La moViola: Kean, non c’è che il rosso diretto. Pongracic rischia grosso

Il rosso a Moise Kean è stato l'episodio in negativo che ha segnato la gara della Fiorentina contro il Polissya. La Gazzetta dello Sport ha commentato la scelta dell'arbitro del match di Conference League:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5: L'episodio più importante del playoff di andata tra Polissya e Fiorentina si verifica al minuto 44 del primo tempo. Il difensore ucraino Sarapii lotta con Kean e lo tiene per la coda. È fallo. Ma prima che l'arbitro Aghayev dell'Azerbaigian fischi, Moise gli molla una gomitata. Nessun fischio, ma dalla sala Var arriva una voce. E per Moise non c'è che il rosso diretto. Ci starebbe un giallo per il difensore. Sempre nel primo tempo l'arbitro e chi vede al monitor non giudicano da rigore l'intervento di Pongracic che manda giù Filippov intervenendo in maniera piuttosto energica, ma, secondo loro, regolare. Per la verità qualche dubbio resta anche qui.