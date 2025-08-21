SOCIAL – Kean pungente dopo il rosso. Scelta (ironica) della canzone contro Sarapii

Oltre alle tre reti, l'episodio chiave della serata è stato quello che ha coinvolto Moise Kean e il difensore del Polissya, Eduard Sarapii. L'ucraino ha, infatti, avuto un atteggiamento anti-sportivo nei confronti di Kean, "marcandolo" in modo tutt'altro che lecito: tenendolo per i capelli. Moise, dalla sua, è noto per la sua capigliatura a mo' di treccine, ma non legate: i cosiddetti "dreadlock". L'episodio di campo (al 44' del primo tempo) non ha certamente fatto piacere al numero 20 viola che ha risposto con una (altrettanto plateale) gomitata che ha obbligato il direttore di gara ad estrargli il cartellino rosso.