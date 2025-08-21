Oltre alle tre reti, l'episodio chiave della serata è stato quello che ha coinvolto Moise Kean e il difensore del Polissya, Eduard Sarapii. L'ucraino ha, infatti, avuto un atteggiamento anti-sportivo nei confronti di Kean, "marcandolo" in modo tutt'altro che lecito: tenendolo per i capelli. Moise, dalla sua, è noto per la sua capigliatura a mo' di treccine, ma non legate: i cosiddetti "dreadlock". L'episodio di campo (al 44' del primo tempo) non ha certamente fatto piacere al numero 20 viola che ha risposto con una (altrettanto plateale) gomitata che ha obbligato il direttore di gara ad estrargli il cartellino rosso.
SOCIAL – Kean pungente dopo il rosso. Scelta (ironica) della canzone contro Sarapii
La reazione social di Moise Kean
Finita la partita, la "reazione" social dell'attaccante viola non si è fatta attendere. Sul suo profilo, da più di 2.6 milioni di follower, ha pubblicato il video della "particolare (e dolorosa) trattenuta" di Sarapii nei suoi confronti, condendo il tutto con una particolare canzone: "I'm in love with a dreadlocks". Sì, dreadlock. La capigliatura di Moise. Un messaggio (ironico) quasi come a voler far intendere che Sarapii quel taglio di capelli se lo volesse quasi prendere. La versione "hard", in pratica, del "vuoi la mia maglietta?", quando un avversario ti strattona volontariamente.
Qui di seguito l'immagine tratta direttamente dai social di Kean:
