Bardazzi: “Colpani? Una delusione. Fiorentina concede troppe occasioni”

Non era difficile fare peggio delle prime uscite. Adesso servono i punti, è stato un peccato buttare via le partite così. La Fiorentina si è trovata due volte in vantaggio a Bergamo, non ti capita tutte le domeniche. Quello che ha fatto la Roma oggi è stata una mezza follia. Dopo aver mandato via Mourinho, prendi l’essenza della romanità con un contratto di tre anni, e dopo quattro giornate lo mandi via… De Gea? Non gli do colpe sul secondo gol. Un portiere in quella situazione fa fatica a uscire e prenderla . Quella situazione va letta meglio dai difensori, ma la tendenza, soprattutto se difendi a zona, è guardare solo il pallone.

Vedo un problema tattico più che fisico. Ho visto la squadra recuperare partite per inerzia (Monza e Puskas), anche soffrendo. La squadra corre, però purtroppo non si ritrova. L’anno scorso la Fiorentina era una delle squadre che in media concedeva meno tiri in porta in Serie A, ma i gol concessi in rapporto ai tiri subiti era molto alta. Quest’anno invece la Fiorentina concede troppe occasioni agli avversari, serve trovare una quadra che per adesso non c’è. Colpani? Per il momento è una delusione, spero sia solamente un problema di condizione.