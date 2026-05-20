Oggi, ai microfoni di Radio Bruno abbiamo sentito la voce di Enzo Baldini che, durante il Pentasport si è espresso così:
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Baldini: “Vanoli straordinario, io lo cambierei soltanto per Fabregas”
"Per me Vanoli ha fatto una cosa straordinaria. Si è trovato in una situazione societaria difficile, che io stesso non avevo mai vissuto, con un presidente lontano e malato. Parliamo di un tecnico che ha vinto a Torino contro la Juventus, a Como, a Bologna; a Venezia ha espresso un grande calcio portando la squadra in Serie A, e al Torino stava facendo benissimo prima che si infortunasse Zapata e gli vendessero Buongiorno senza rimpiazzarli. Io lo cambierei soltanto per Fabregas, altrimenti continuerei con Vanoli. Di certo non lo cambierei per il tecnico del Sassuolo."
Passando ai singoli—
"Gudmundsson lo abbiamo aspettato fin troppo. È un giocatore che con il pallone ci sa fare, ma qui a Firenze abbiamo visto davvero poco. Credo che sia già con la valigia in mano; non sarà facile recuperare i soldi investiti, ma io non ci scommetterei più. Paratici dovrà essere bravo sul mercato a trovare esterni capaci di saltare l'uomo. A centrocampo, invece, siamo molto forti: quello della Juventus, per dire, è nettamente inferiore al nostro. Fagioli è tornato a essere un grande giocatore proprio grazie a Vanoli, Ndour potrebbe essere il crack dei prossimi anni e Mandragora non fa certi gran gol per caso. Infine Ranieri: non sarà un fuoriclasse, ma è un giocatore che terrei sempre. Dopo la fascia tolta si è comportato benissimo e, soprattutto, sente un forte attaccamento alla maglia."
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