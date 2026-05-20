Baldini: “Vanoli straordinario, io lo cambierei soltanto per Fabregas”

"Per me Vanoli ha fatto una cosa straordinaria. Si è trovato in una situazione societaria difficile, che io stesso non avevo mai vissuto, con un presidente lontano e malato . Parliamo di un tecnico che ha vinto a Torino contro la Juventus, a Como, a Bologna; a Venezia ha espresso un grande calcio portando la squadra in Serie A, e al Torino stava facendo benissimo prima che si infortunasse Zapata e gli vendessero Buongiorno senza rimpiazzarli. Io lo cambierei soltanto per Fabregas , altrimenti continuerei con Vanoli. Di certo non lo cambierei per il tecnico del Sassuolo."

Passando ai singoli

"Gudmundsson lo abbiamo aspettato fin troppo. È un giocatore che con il pallone ci sa fare, ma qui a Firenze abbiamo visto davvero poco. Credo che sia già con la valigia in mano; non sarà facile recuperare i soldi investiti, ma io non ci scommetterei più. Paratici dovrà essere bravo sul mercato a trovare esterni capaci di saltare l'uomo. A centrocampo, invece, siamo molto forti: quello della Juventus, per dire, è nettamente inferiore al nostro. Fagioli è tornato a essere un grande giocatore proprio grazie a Vanoli, Ndour potrebbe essere il crack dei prossimi anni e Mandragora non fa certi gran gol per caso. Infine Ranieri: non sarà un fuoriclasse, ma è un giocatore che terrei sempre. Dopo la fascia tolta si è comportato benissimo e, soprattutto, sente un forte attaccamento alla maglia."