Marchini: “Vanoli? Il destino della panchina è già deciso. E Gudmundsson va tenuto”

Il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina di Vanoli.

Redazione VN 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 19:34)

Il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina di Vanoli.

"Prima del match con la Juventus c'era grande pessimismo, invece adesso siamo tutti contenti. Una rondine non fa primavera però, e una vittoria bella come quella di ieri non rimedia ai danni fatti in stagione. Anzi, mi fa arrabbiare ancor di più: mi fa pensare a quella che sarebbe potuta essere la stagione della Fiorentina. Merito a Vanoli, comunque, di aver rimesso in piedi un campionato che sembrava compromesso. Voglio sperare che dalla prossima stagione, comunque, si ricominci a parlare di Europa, e che ci sia una Fiorentina competitiva".

Su Gudmundsson e su cosa manca ai viola — "Credo che la valutazione principale sui giocatori dovrà farla l'allenatore. Gudmundsson? Non sono convinto che sia da mandare via. Spero semmai che trovi un allenatore che lo valorizzi. Un punto importante poi è: chi è che farà gol? Bene che i centrocampisti segnino (ad esempio Mandragora e Ndour), ma servono i gol del centravanti".

Sul prossimo tecnico viola — "Sono sicuro che il destino della panchina della Fiorentina è già stato deciso. Dovessi giocare un centesimo, giocherei sul cambio dell'allenatore. Grandi meriti e ringraziamenti vanno a Vanoli, certo, ma, iniziando la prossima stagione con lui, al primo pareggio con le ultime in classifica si rischierebbe di ricreare un clima pesante e incerto".

Su De Gea — "È un giocatore che fa la differenza, credo che rimarrà a prescindere dallo stipendio. Meglio far un sacrificio in più per lui e semmai far partire qualcuno in altri reparti".