Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti è intervenuto su Radio Bruno. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli.
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Monti: “Che godimento vedere Spalletti così. E Vanoli ha detto una cosa giusta”
"Ieri è stata una partita giocata veramente bene, i giocatori hanno giocato con la stessa grinta che hanno i tifosi contro la Juventus. Vlahovic? Diciamo che con noi non è molto fortunato. Rimane un godimento immane comunque, anche veder uscire Spalletti con quella faccia lì... Abbiamo vinto contro l'arroganza, contro chi "piange" spesso. Per loro è stato veramente un disastro".
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Sull'andamento dei viola e su Vanoli—
"Di partite buone la Fiorentina ne ha giocate 4-5 in questa stagione, non di più. Non sono quindi certo soddisfatto di questa annata. Vanoli? Ha detto che una partita non vale una stagione e un rinnovo di contratto. Sono d'accordo con lui. Se ripartissimo da Vanoli, comunque, la prossima stagione, in termini di entusiasmo e di ambizioni, non si aprirebbe al massimo secondo me".
Su Parisi—
"Parisi è uno di quelli che terrei, soprattutto per quello che ha fatto vedere da gennaio in poi. Pioli non gli aveva dato opportunità, ma quando le avute le ha sfruttate quest'anno".
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