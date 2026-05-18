Monti: “Che godimento vedere Spalletti così. E Vanoli ha detto una cosa giusta”

Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti è intervenuto su Radio Bruno. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli.

Redazione VN 18 maggio - 18:46

Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti è intervenuto su Radio Bruno. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli.

"Ieri è stata una partita giocata veramente bene, i giocatori hanno giocato con la stessa grinta che hanno i tifosi contro la Juventus. Vlahovic? Diciamo che con noi non è molto fortunato. Rimane un godimento immane comunque, anche veder uscire Spalletti con quella faccia lì... Abbiamo vinto contro l'arroganza, contro chi "piange" spesso. Per loro è stato veramente un disastro".

Sull'andamento dei viola e su Vanoli — "Di partite buone la Fiorentina ne ha giocate 4-5 in questa stagione, non di più. Non sono quindi certo soddisfatto di questa annata. Vanoli? Ha detto che una partita non vale una stagione e un rinnovo di contratto. Sono d'accordo con lui. Se ripartissimo da Vanoli, comunque, la prossima stagione, in termini di entusiasmo e di ambizioni, non si aprirebbe al massimo secondo me".

Su Parisi — "Parisi è uno di quelli che terrei, soprattutto per quello che ha fatto vedere da gennaio in poi. Pioli non gli aveva dato opportunità, ma quando le avute le ha sfruttate quest'anno".

FLORENCE, ITALY - MAY 10: Fabiano Parisi of ACF Fiorentina in action during the Serie A match between ACF Fiorentina and Genoa CFC at Artemio Franchi on May 10, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)