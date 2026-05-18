Stefano Cecchi, ospite al Pentasport di Radio Bruno si è espresso con queste parole dopo la vittoria di ieri sera a Torino contro la Juventus:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Juventini, voi tristi e noi romantici. Vlahovic, hai esagerato”
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Cecchi: “Juventini, voi tristi e noi romantici. Vlahovic, hai esagerato”
Stefano Cecchi esalta la vittoria viola contro la Juve: "Noi siamo sognatori, voi siete tristi. Vlahovic, sei stato uno sciocco"
Tutto ciò che Elkann tocca non diventa oro, ma ghisa, quindi lunga vitta a lui. Cari Juventini, non ci date dei provinciali perché godiamo delle piccole cose. Noi siamo dei romantici, dei sognatori. Voi siete tristi. Noi intanto godiamo... Sembra che abbiamo vinto la Champions? Perché, voi sapete cosa si prova a vincerla? I tifosi juventini sono sparsi ovunque perché é una squadra che si tifa per vincere, non per amore.
E all'ex viola—
Vlahovic, hai un po' esagerato con noi. Quando col covid, uscivi durante la notte... Adesso hai detto che nessuno è più juventino di te... sei stato un po' sciocco.
E continua...—
Oggi abbiamo il dovere di essere felici. Domani pensiamo ai meriti e non dell'allenatore. Ma oggi godiamo, questo è il tempo della gioia.
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