Il giornalista e opinionista televisivo, Sandro Sabatini, ha parlato a Radio Sportiva di Juventus-Fiorentina e della prestazione di due giocatori viola. Le sue considerazioni:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Sabatini: “Fagioli, beffa Juventus. Mandragora? Poi mi spiegheranno una cosa”
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Sabatini: “Fagioli, beffa Juventus. Mandragora? Poi mi spiegheranno una cosa”
Le parole di Sandro Sabatini sulla vittoria della Fiorentina contro la Juventus, la stagione di Fagioli e Mandragora
La Juventus aveva in mano il proprio destino. La beffa è stata anche che Fagioli è stato il migliore in campo per la Fiorentina: una partita sì e una no è stato il migliore in campo quest'anno. È stato il simbolo dei figli di Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli, uno di quelli da mandare via a tuti i costi. Mandragora, invece, è stato il simbolo delle plusvalenze. Poi mi spiegheranno dov’è il caso plusvalenze su uno che ha fatto la carriera che ha fatto e ha segnato un gol come quello alla Juve domenica.
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