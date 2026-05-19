L'ex direttore tecnico del tecnico del Watford e direttore sportivo del Nottingham Forest, Filippo Giraldi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue considerazioni:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Giraldi: “Aumentate le chance di conferma per Vanoli. Vi dico l’altro nome”
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Giraldi: “Aumentate le chance di conferma per Vanoli. Vi dico l’altro nome”
Il dirigente sportivo, Filippo Giraldi, ha parlato del futuro della Fiorentina e i possibili allenatori: dalla conferma di Vanoli a Grosso
Ci sarà una bella rivoluzione quest'anno, penso che cambieranno 10 panchine circa. De Laurentiis vuole abbassare il monte ingaggi e fare un mercato puntando sui giovani.
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Sulla Fiorentina—
Le possibilità di Vanoli sono aumentate in casa Fiorentina, rispetto a qualche settimana fa. Grosso, invece, è molto ingolosito nel poter allenare una squadra come la Viola. Sono loro due i principali candidati. Son venuto a sapere anche che il rapporto tra Ferrari e Paratici è ottimo, si completano benissimo a vicenda. Non so cosa sia successo l'estate scorsa con Pioli, non riesco a spiegarmelo. A me a Firenze piacerebbe vedere Sarri: è molto bravo nel sistemare la fase difensiva della rispettive squadre.
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