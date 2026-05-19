Bernardo Brovarone, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Che goduria con Vlahovic. Paratici? Non bisogna fare un errore”
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Brovarone: “Che goduria con Vlahovic. Paratici? Non bisogna fare un errore”
Le parole dell'intermediario di mercato, Bernardo Brovarone, sulla situazione in casa Fiorentina dopo la gara con la Juventus e Paratici
Non mi aspettavo una prestazione del genere della Juventus, visto cosa si stava giocando. È stata una gioia enorme. Noi si gode perché Vlahovic davanti ha fatto quel pergolone dopo il gol. Anche Spalletti ha un trend negativo, perché in conferenza fa sempre delle sceneggiate. La sparata su Gudmundsson mi è sembrata eccessiva, anche se ha sbagliato il giocatore viola. L'islandese doveva essere più intelligente. Però non puoi fare quei versi. Detto questo, chiunque è stato allenato da lui, lo considerano il miglior allenatore di tutti.
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Su Paratici—
Non dobbiamo fare l'errore di considerarlo un mago. Il mercato di gennaio, che è anche giusto rimarcare alcune situazioni, ma aveva il portafoglio vuoto, a zero. Ora sarebbe importante rifondare non solo la squadra, ma anche il rapporto con la gente e la stampa. C'è stata troppa distanza in questi anni.
Su Vanoli e la squadra—
Il Bologna ci sta pensando seriamente a Vanoli, lo so per certo. Quest'anno il bagno vero è stato fatto a centrocampo. L'unica certezza che avevo quest'anno è che Gudmundsson facesse il polverone, ma purtroppo non è stato così.
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