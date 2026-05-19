L'ex calciatore viola, Renato Buso, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina dopo il successo con la Juventus. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Buso: “Vanoli bravo, ma c’è un fattore da valutare. Non c’è mai stato gioco”
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Buso: “Vanoli bravo, ma c’è un fattore da valutare. Non c’è mai stato gioco”
Le parole dell'ex viola, Renato Buso, sul futuro di Paolo Vanoli e il lavoro svolto in questa stagione alla Fiorentina
Vanoli ha il merito di aver portato la squadra alla salvezza, con la giusta mentalità. È stato bravo. Il problema è che mai, però, è riuscito a dare alla squadra un minimo di gioco, anche partendo dal basso. La squadra non ha mai avuto un’idea, ha sempre vissuto su episodi, ripartenze, non su un gioco corale.
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Sul futuro—
Ripartire con Vanoli significa appoggiarlo, tutelarlo, e dalle dichiarazioni della società non è emerso. Se c’era l’intenzione di confermarlo la società avrebbe già dovuto proteggerlo, dandogli merito della salvezza e convinzione. Penso che abbiano già deciso. Vanoli va solo ringraziato per la salvezza, è riuscito a salvare la squadra prima dell’ultima giornata, ma il campionato sotto il profilo del gioco è stato mediocre.
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