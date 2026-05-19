Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Caressa: “Kean e Piccoli? Troppo poco! Fagioli è cresciuto”

news viola

Caressa: “Kean e Piccoli? Troppo poco! Fagioli è cresciuto”

Caressa
Fabio Caressa commenta così la stagione della Fiorentina dopo l'inaspettata vittoria a Torino contro la Juventus
Redazione VN

Dopo il successo della Fiorentina contro la Juventus, Fabio Caressa ha analizzato il momento della squadra viola sul proprio canale YouTube, tracciando un bilancio piuttosto severo della stagione.

Per il giornalista, la vittoria contro i bianconeri rappresenta soprattutto una soddisfazione per l’ambiente:

“La Fiorentina vincendo contro la Juventus si è sicuramente tolta una soddisfazione, ha dato una soddisfazione ai suoi tifosi, che sono notoriamente anti-juventini”.

Ma il giudizio complessivo resta negativo:

“Questa partita non può salvare una stagione che comunque non è andata bene”.

“Poteva andare anche peggio”

—  

Caressa ha ricordato anche il momento di grande difficoltà vissuto dalla Fiorentina durante l’anno:

“A un certo punto sembrava che la Fiorentina rischiasse veramente la retrocessione”.

Secondo lui, il campionato viola è stato caratterizzato da continui alti e bassi:

“Era una squadra che ogni volta che sembrava tirarsi fuori definitivamente poi ricadeva negli errori”.

“Troppi giocatori hanno reso meno del previsto”

—  

Nel corso dell’analisi, Caressa si è soffermato anche sulle prestazioni individuali:

“Molti giocatori hanno giocato peggio di quanto ci si aspettasse”.

Tra le poche note positive viene citato Nicolò Fagioli:

“Qualcuno è cresciuto, a me viene in mente soprattutto Fagioli”.

Mentre su altri elementi il giudizio è più duro:

“Da Kean ha avuto poco, da Piccoli si è avuto poco, e non parliamo degli altri davanti”.

“A tratti buone cose, ma mai continuità”

—  

L’aspetto che più ha deluso Caressa riguarda la mancanza di continuità:

“La Fiorentina a tratti ha fatto vedere anche delle buone cose, però mai per un periodo duraturo”.

Leggi anche
Allenatori, anche Italiano cambia? SportMediaset: “Piace all’Atalanta”
Juventus, gol annullati a McKennie e Vlahovic. Open Var spiega: “E’ evidente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA