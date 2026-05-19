Dopo il successo della Fiorentina contro la Juventus, Fabio Caressa ha analizzato il momento della squadra viola sul proprio canale YouTube, tracciando un bilancio piuttosto severo della stagione.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Caressa: “Kean e Piccoli? Troppo poco! Fagioli è cresciuto”
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Caressa: “Kean e Piccoli? Troppo poco! Fagioli è cresciuto”
Fabio Caressa commenta così la stagione della Fiorentina dopo l'inaspettata vittoria a Torino contro la Juventus
Per il giornalista, la vittoria contro i bianconeri rappresenta soprattutto una soddisfazione per l’ambiente:
“La Fiorentina vincendo contro la Juventus si è sicuramente tolta una soddisfazione, ha dato una soddisfazione ai suoi tifosi, che sono notoriamente anti-juventini”.
Ma il giudizio complessivo resta negativo:
“Questa partita non può salvare una stagione che comunque non è andata bene”.
“Poteva andare anche peggio”—
Caressa ha ricordato anche il momento di grande difficoltà vissuto dalla Fiorentina durante l’anno:
“A un certo punto sembrava che la Fiorentina rischiasse veramente la retrocessione”.
Secondo lui, il campionato viola è stato caratterizzato da continui alti e bassi:
“Era una squadra che ogni volta che sembrava tirarsi fuori definitivamente poi ricadeva negli errori”.
“Troppi giocatori hanno reso meno del previsto”—
Nel corso dell’analisi, Caressa si è soffermato anche sulle prestazioni individuali:
“Molti giocatori hanno giocato peggio di quanto ci si aspettasse”.
Tra le poche note positive viene citato Nicolò Fagioli:
“Qualcuno è cresciuto, a me viene in mente soprattutto Fagioli”.
Mentre su altri elementi il giudizio è più duro:
“Da Kean ha avuto poco, da Piccoli si è avuto poco, e non parliamo degli altri davanti”.
“A tratti buone cose, ma mai continuità”—
L’aspetto che più ha deluso Caressa riguarda la mancanza di continuità:
“La Fiorentina a tratti ha fatto vedere anche delle buone cose, però mai per un periodo duraturo”.
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