L'ex calciatore e allenatore, Luigi Cagni, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del futuro di Paolo Vanoli. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Cagni: “Vanoli ha fatto il suo lavoro e anche con grandi difficoltà”
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Cagni: “Vanoli ha fatto il suo lavoro e anche con grandi difficoltà”
Le parole dell'ex calciatore e allenatore, Luigi Cagni, in merito alla Fiorentina e il futuro in viola di Paolo Vanoli
Ha fatto quello che doveva fare. Se dovesse fare cose diverse o se poteva fare di più non lo so. Secondo me era stata sbagliata la prestazione da Pioli, perché non riusciva a reggere il ritmo alto per tutta la partita. Tecnicamente è una squadra che non puoi giudicare tra quelle per non retrocedere. Vanoli, secondo me, ha avuto anche grosse difficoltà nel rialzare questa squadra. La piazza fiorentina non è semplice, è caldissima e tutta molto concentrata.
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