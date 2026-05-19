Antonio Bongiorni, ex calciatore e oggi dirigente sportivo e talent scout, è stato intervistato dal Pentasport di Radio Bruno della stagione della Fiorentina in vista dell'Atalanta. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bongiorni: “Vanoli buon allenatore, ma la Fiorentina ha bisogno di altro”
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Bongiorni: “Vanoli buon allenatore, ma la Fiorentina ha bisogno di altro”
Le parole di Antonio Bongiorni, dirigente sportivo e talent scout, sul lavoro di Vanoli e la stagione deludente di alcuni viola
Probabilmente le valutazioni fatte non sono state all'altezza. Pioli ha avuto grande difficoltà. La squadra si era chiaramente impaurita, anche per la mancanza di persone con grande personalità. C'è da sottolineare anche che la Fiorentina quest'anno ha dovuto giocare senza la Curva Fiesole. Il calore di quella curva è incredibile. Metterli dall'altra parte, in Ferrovia, non è la stessa cosa. I viola meritano di stare tra le prime 6/7 della classifica, almeno.
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Su Palladino a Bergamo—
È partito con grande ambizione, ha fatto bene. Poi c'è stata qualche rottura nell'ambiente, probabilmente con alcuni giocatori, e nella dirigenza c'è qualcuno che non è contento del suo operato.
Su Vanoli—
Ha fatto un ottimo lavoro, di importanza capitale. Quando la squadra ha trovato tranquillità ha iniziato ad inanellare diversi risultati positivi. Lui è un allenatore buono per la Serie A, ma non so se per le ambizioni della Fiorentina possa essere quello giusto. I viola hanno bisogno di qualcuno innovativo, che porti qualcosa di nuovo e che garantisca una continuità futura.
Sui giovani italiani in viola—
Fazzini per me non è stata impiegato nel suo ruolo naturale. Lui ha fantasia, l'uno contro uno. Metterlo sullo esterno lo limiti tanto. Piccoli lo ricordo di quando ero piccolo all'Atalanta. Non è quello visto quest'anno. La Fiorentina deve tenerlo, perché se messo nelle giuste condizioni può fare veramente bene. Loro due non hanno dimostrato il loro reale valore.
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