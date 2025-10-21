Sentite Baldini: “Pioli da mandare via”. E suggerisce un nome inedito

Enzo Baldini ha fatto il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno di oggi, dicendo la sua sulla posizione di Stefano Pioli.
L'anno scorso non capivo le lamentele dei tifosi viste le otto vittorie di fila e un allenatore che ha scommesso su Kean, dopo mesi che non segnava. Credo che l'addio di Palladino abbia poco a che fare col calcio, ma non voglio entrare nelle vicende private; quest'anno l'allenatore è da mandare via.
Che fare con Pioli?—
Io l'avrei mandato via già da tempo, dopo la sconfitta col Napoli: abbiamo perso senza giocare e ciò è successo anche in tutte le partite dopo. Non si può parlare del Var perché se fosse intervenuto col Pisa, avremmo perso. Per il sostituto di Pioli non andrei fuori dall'Italia: prenderei l'ex Torino Vanoli.
