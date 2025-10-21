Viola News
Scanagatta: “Mi vergognerei a mandare via Pioli, non è questa la soluzione”

Vi proponiamo l''intervento di Ubaldo Scanagatta al Pentasport di oggi.
Ubaldo Scanagatta, giornalista e telecronista, si è così espresso su al Pentasport di Radio Bruno nella giornata di oggi:

Una società seria non può dare un ingaggio di 3 mln per tre anni ad un allenatore e dopo poco mandarlo via. Io mi vergognerei, sarebbe una follia. Le frasi che dicono gli allenatori dopo le partite non sono attendibili e non devono essere decisive. Pioli ha la squadra adatta per fare punti e ha le competenze per cambiare questa situazione.

C'è una soluzione?

Questa debolezza ce la portiamo dietro, al momento non c'è soluzione: se cambi allenatore adesso, come ci arrivi contro Bologna e Inter?

