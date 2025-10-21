Ubaldo Scanagatta, giornalista e telecronista, si è così espresso su al Pentasport di Radio Bruno nella giornata di oggi:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Scanagatta: “Mi vergognerei a mandare via Pioli, non è questa la soluzione”
news viola
Scanagatta: “Mi vergognerei a mandare via Pioli, non è questa la soluzione”
Vi proponiamo l''intervento di Ubaldo Scanagatta al Pentasport di oggi.
Una società seria non può dare un ingaggio di 3 mln per tre anni ad un allenatore e dopo poco mandarlo via. Io mi vergognerei, sarebbe una follia. Le frasi che dicono gli allenatori dopo le partite non sono attendibili e non devono essere decisive. Pioli ha la squadra adatta per fare punti e ha le competenze per cambiare questa situazione.
C'è una soluzione?—
Questa debolezza ce la portiamo dietro, al momento non c'è soluzione: se cambi allenatore adesso, come ci arrivi contro Bologna e Inter?
© RIPRODUZIONE RISERVATA